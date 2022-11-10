В Смоленске на парковке ТРЦ задержали женщину на «Хендэ», которая сбила пешехода

На нее составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Женщину доставили в медучреждение для прохождения освидетельствования.

В Смоленске на парковке ТРЦ задержали женщину на Hyundai, которая сбила пешехода. Кадры задержания опубликовал портал smolensk2.ru.

Инцидент произошел в среду, 9 ноября, около торгового центра «Макси». Очевидцы сообщили, что 40-летняя водитель сбила на парковке пешехода. В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили информацию. Уточняется, что легковушка наехала на мужчину, когда тот садился в автомобиль. Пострадавшему потребовалась медпомощь.

На место ДТП приехали оперативники, кадры задержания попали на видео. Женщина заблокировалась в салоне автомобиля и не отвечала на требования сотрудников полиции. Позже в присутствии понятых оперативники выломали стекло у машины и задержали женщину.

На нее составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Женщину доставили в медучреждение для прохождения освидетельствования.

По факту наезда на пешехода проводится проверка.