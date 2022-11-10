В Рязанской области обсудили оказание помощи раненым на спецоперации. Вопрос
В обсуждении приняли участие первый зампред председателя правительства Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина, министр здравоохранения Александр Пшенников, представители администрации и благотворительной общественной организации «За Родину».
Было решено на базе регионального минтруда каждую неделю рассматривать проблемы конкретных военнослужащих. Для решения вопросов привлекут профильные структуры правительства и представителей общественных организаций.
Рязанцы также могут принять участие в оказании благотворительной помощи. Подробную информацию можно получить по ссылкам: