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В Рязанской области плата за детсад вырастет на 5,5%
Соответствующий проект постановления правительства опубликовали в четверг, 10 ноября.

В Рязанской области плата за детсад вырастет на 5,5%. Соответствующий проект постановления правительства опубликовали в четверг, 10 ноября.

«Данным проектом предлагается проиндексировать максимальный размер родительской платы на 5,5% (индекс потребительских цен на все товары и услуги в регионе), установленному на 2023 год», — говорится в документе.

Отмечается, что плата повышается ежегодно с учетом инфляции. Документ пока не вступил в силу.