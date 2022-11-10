В Рязани построят еще один физкультурно-оздоровительный комплекс
В микрорайоне Торфмаш появится ФОК с бассейном на четыре дорожки, залы для игровых видов спорта и благоустроенная территория.
В Рязани построят еще один физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом губернатор Павел Малков
В микрорайоне Торфмаш появится ФОК с бассейном на четыре дорожки, залы для игровых видов спорта и благоустроенная территория.
Малков сообщил, что деньги на строительство заложены в бюджете 2023-2035 годов. Всего на развитие спорта в ближайшие два года дополнительно выделят 246,2 млн рублей.