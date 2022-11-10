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В Рязани догазифицировали 59 садоводств
До конца года планируется завершить строительство газопровода протяженностью четыре километра для газификации еще четырех СНТ: «Строитель-1», «Комета», «Голубой огонек», «Отдых».

Специалисты «Рязаньгоргаз» в рамках догазификации построили газовые сети до границ 59 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), на территории которых расположены более 5 000 домовладений.

До конца года планируется завершить строительство газопровода протяженностью четыре километра для газификации еще четырех СНТ: «Строитель-1», «Комета», «Голубой огонек», «Отдых».

Кроме того, в рамках исполнения плана-графика догазификации в Рязани построены и введены в эксплуатацию газопроводы до границ 145 домовладений, выполняются работы по подключению объектов к газу. Всего для догазификации СНТ и домовладений в городе построено более 15 километров распределительных газопроводов, смонтировано 13 шкафных газорегуляторных пункта.

«Выполнение плана-графика на 2022 год практически завершено, и мы уже приступили к проектным работам по договорам, исполнение которых запланировано в 2023 году», — отметил заместитель генерального директора —главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» (входит в Группу Газпром межрегионгаз) — газораспределительная организация, основной задачей которой является обеспечение бесперебойного газоснабжения потребителей в городе Рязани. Основные направления работы: транспортировка газа, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.