В Курганской области мужчина открыл стрельбу около школы
В четверг, 10 ноября, в городе Щучье неизвестный открыл стрельбу по проезжающим автомобилям из карабина.
В Курганской области мужчина открыл стрельбу около школы. Об этом пишет портал «
В четверг, 10 ноября, в городе Щучье неизвестный открыл стрельбу по проезжающим автомобилям из карабина.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что инцидент произошел около школы № 1. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и изъяли оружие. Для безопасности занятия на время задержания отменяли
«Пострадавших нет. Занятия в школе возобновлены», — сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.