В Курганской области мужчина открыл стрельбу около школы

В четверг, 10 ноября, в городе Щучье неизвестный открыл стрельбу по проезжающим автомобилям из карабина.

В Курганской области мужчина открыл стрельбу около школы. Об этом пишет портал « Курган онлайн ».

В четверг, 10 ноября, в городе Щучье неизвестный открыл стрельбу по проезжающим автомобилям из карабина.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что инцидент произошел около школы № 1. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и изъяли оружие. Для безопасности занятия на время задержания отменяли

«Пострадавших нет. Занятия в школе возобновлены», — сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.