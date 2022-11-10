Умер актер Андрей Стоянов
Предварительная причина смерти − передозировка.
Умер актер Андрей Стоянов. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил Telegram-канал SHOT.
Стоянову было 48 лет. По предварительной информации, мужчина скончался несколько часов назад. Возможная причина смерти — передозировка.
Стоянову вызвали скорую после того, как он потерял сознание.
Андрей Стоянов был бывшим мужем певицы Елены Берковой. Сама женщина рассказывала, что ее супруг сидел на метадоне.
Мужчина снимался в таких фильмах и сериалах, как: «Все как у людей», «Чужая стая», «Глухарь 2» и другие.
Кадр из фильма «Чужая стая»