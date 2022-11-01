Рязанский приборный завод представил в Волгограде медицинскую продукцию

Государственный Рязанский приборный завод принял участие в ХХХII Специализированной межрегиональной выставке «Медицина и здравоохранение».

Государственный Рязанский приборный завод принял участие в ХХХII специализированной межрегиональной выставке «Медицина и здравоохранение».

В рамках выставочной экспозиции на стенде АО «ГРПЗ» вниманию посетителей были представлены камеры для хранения стерильного инструмента, воздушные и паровые стерилизаторы, медицинская мебель.

Камеры ультрафиолетовые предназначены для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичного загрязнения микроорганизмами. Они обеспечивают постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного хранения (до семи суток).

Стерилизаторы используются для дезинфекции, сушки и стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резины на основе силиконового каучука), — хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения.

Медицинская мебель, представленная на выставке, изготовлена из экологически чистых материалов, устойчивых к механическим повреждениям и выдерживающих многократную мойку и обработку дезинфицирующими средствами.

Данное медицинское оборудование применяется в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках, стоматологии.

«Предприятие занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке по производству стерилизационного и лабораторного оборудования, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Делать то, что нужно рынку сегодня и будет востребовано завтра, — это кредо, которому мы неукоснительно следуем при планировании и производстве продукции. В рамках национального проекта „Здравоохранение“ наша продукция поставляется в медицинские организации по всей России».

Посетители стенда ознакомились с медицинским оборудованием производства АО «ГРПЗ», а также получили консультации квалифицированных специалистов предприятия.

Специализированная выставка «Медицина и здравоохранение» — проект в области медицины, охватывающий практически всю отрасль, включая производителей оборудования, а также практическую медицину. На экспозициях представлены современные медицинские технологии для хирургии, кардиологии, акушерства и гинекологии, аллергологии и иммунологии, стоматологии, дерматовенерологии, косметологии.