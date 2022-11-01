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Россия может вернуться в зерновую сделку после получения гарантий от Киева
Речь идет о гарантиях неиспользования Украиной гуманитарного коридора в военных целях.

Россия может вернуться в зерновую сделку после получения гарантий от Киева. Об этом президент России Владимир Путин в телефонном разговоре сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, пишет пресс-служба Кремля.

Речь идет о гарантиях неиспользования Украиной гуманитарного коридора в военных целях.

Уточняется, что перед этим необходимо провести детальное расследование атаки украинских беспилотников на Севастополь.

Дипломаты России и Турции также отметили, что использование маршрутов для зерна в военных целях «подрывает осуществление черноморской зерновой инициативы генсекретаря ООН».

Напомним, после атаки ВСУ на Севастополь, Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке.