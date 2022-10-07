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Сотрудники «Русской кожи» вместе с рязанцами посадили клены на Семчинской аллее
Всего высадили 15 кленов вдоль пешеходной дорожки. 2022 год стал юбилейным для проведения экологической акции. За пять лет ее проведения было высажено более 50 кленов и елей.

В четверг, 6 октября 2022 года, сотрудники АО «Русская кожа» совместно с ООО «Сафьян» и жителями микрорайона Семчино, при поддержке депутата рязанской городской думы Галины Трушиной и администрации благоустройства города продолжили озеленение Семчинской аллеи.

«Русская кожа» — экологически ответственное предприятие — отметила Галина Трушина — Мы четко понимаем проблему сохранения природных ресурсов как части модели нашего бизнеса и ежегодно собираемся на традиционной экологической акции, вместе вносим вклад в озеленение нашего города".

Всего высадили 15 кленов вдоль пешеходной дорожки. 2022 год стал юбилейным для проведения экологической акции. За пять лет ее проведения было высажено более 50 кленов и елей, которые каждый день радуют горожан. За все это время в акции приняли участие более ста человек: сотрудники Рязанского кожевенного завода, экологи, студенты и просто неравнодушные люди.

В завершение мероприятия, генеральный директор ООО «Сафьян» Андрей Юдаков поблагодарил участников акции и отметил, что озеленение города — это важная задача для всех неравнодушных жителей региона, для тех, кто заботится об экологии и думает о будущем своих детей.