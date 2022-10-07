Сотрудники «Русской кожи» вместе с рязанцами посадили клены на Семчинской аллее

В четверг, 6 октября 2022 года, сотрудники АО «Русская кожа» совместно с ООО «Сафьян» и жителями микрорайона Семчино, при поддержке депутата рязанской городской думы Галины Трушиной и администрации благоустройства города продолжили озеленение Семчинской аллеи.
«Русская кожа» — экологически ответственное предприятие — отметила Галина Трушина — Мы четко понимаем проблему сохранения природных ресурсов как части модели нашего бизнеса и ежегодно собираемся на традиционной экологической акции, вместе вносим вклад в озеленение нашего города".
Всего высадили 15 кленов вдоль пешеходной дорожки. 2022 год стал юбилейным для проведения экологической акции. За пять лет ее проведения было высажено более 50 кленов и елей, которые каждый день радуют горожан. За все это время в акции приняли участие более ста человек: сотрудники Рязанского кожевенного завода, экологи, студенты и просто неравнодушные люди.
В завершение мероприятия, генеральный директор ООО «Сафьян» Андрей Юдаков поблагодарил участников акции и отметил, что озеленение города — это важная задача для всех неравнодушных жителей региона, для тех, кто заботится об экологии и думает о будущем своих детей.