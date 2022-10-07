Россиянам рассказали, с какими заболеваниями можно избежать мобилизации

Разъяснение дала юрист Мария Ярмуш.

Россиянам рассказали, с какими заболеваниями можно избежать мобилизации. Разъяснение в пятницу, 7 октября, дала юрист Мария Ярмуш в беседе с «Москвой 24».

Она напомнила, что существует полный список болезней, которые дают отсрочку или освобождение от призыва. Он закреплен в постановлении правительства РФ № 565 от 04.07.2013 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».

Согласно документу, люди с тяжелыми заболеваниями, такими как диабет, астма, ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания, а также тяжелые кожные заболевания могут являться причиной для отсрочки или освобождения от службы.

Также отсрочить призыв могут люди, заболевшие коронавирусом. В этом случае ему необходимо пройти самоизоляцию, но уведомить военкомат, по какой причине человек не может явиться. После выздоровления человек вновь подлежит призыву.

Также россиян могут временно освободить от мобилизации, если он получил травму, например перелом, и ему дадут восстановиться, а после полного выздоровления призовут на службу.