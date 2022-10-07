После рязанской ЛГБТ-вечеринки силовики изучат содержимое телефонов 50 задержанных

Назначена экспертиза, которая должна установить наличие или отсутствие порнографии в переписках гостей

После рязанской ЛГБТ-вечеринки силовики изучают содержимое телефонов 50 задержанных. Об этом пишет крупный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

По его данным, назначена экспертиза, которая должна установить наличие или отсутствие порнографии в переписках гостей вечеринки. Говорится, что в изъятых смартфонах фотографии и ролики «самого откровенного характера», в том числе с участием высокопоставленных чиновников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее рязанский клуб сделал заявление после того, как стало известно о проведении в нем ЛГБТ-вечеринки и облаве силовиков.