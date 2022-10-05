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Рязанский клуб сделал заявление после проведения в нем ЛГБТ-вечеринки
В клубе пояснили, что площадка сдается в аренду и открыта для проведения различных мероприятий.

Рязанский клуб сделал заявление после проведения в нем ЛГБТ-вечеринки. информацию опубликовали в группе заведения «ВКонтакте».

Руководство площадки рассказало, что к ним поступило много вопросов о причастности клуба к организации мероприятия. В клубе пояснили, что площадка сдается в аренду и открыта для проведения различных мероприятий.

«Указанная в средствах массовой информации ЛГБТ-вечеринка носила частный характер и к ее организации площадка отношения не имеет». — подчеркнуло руководство.

Также в клубе отметили, что не имеют отношения к ЛГБТ-пропаганде и распространению запрещенных веществ, и работают в рамках российского законодательства.