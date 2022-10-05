Рязанский депутат Андрей Глазунов сообщил, что отправился добровольцем на СВО
Также депутат сообщил, что его сын, Максима, уже проходит подготовку в учебном центре под Рязанью.
Рязанский депутат Андрей Глазунов сообщил, что отправился добровольцем на СВО. Об этом он написал на своей странице «
Депутат рязанской облдумы Андрей Глазунов рассказал, что прошел медкомиссию и подписал контракт как доброволец на шесть месяцев.
Он уточнил, что не складывает с себя депутатских полномочий, а свой голос по регламенту передал первому зампредседателя рязанской облдумы Александру Швыреву. Заявления жителей будут рассматривать помощники Глазунова.
Также депутат сообщил, что его сын, Максима, уже проходит подготовку в учебном центре под Рязанью.
Ранее РЗН. инфо составило список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которые могут отправиться на фронт.