Рязанский депутат Андрей Глазунов сообщил, что отправился добровольцем на СВО

Также депутат сообщил, что его сын, Максима, уже проходит подготовку в учебном центре под Рязанью.

Рязанский депутат Андрей Глазунов сообщил, что отправился добровольцем на СВО. Об этом он написал на своей странице « ВКонтакте ».

Депутат рязанской облдумы Андрей Глазунов рассказал, что прошел медкомиссию и подписал контракт как доброволец на шесть месяцев.

Он уточнил, что не складывает с себя депутатских полномочий, а свой голос по регламенту передал первому зампредседателя рязанской облдумы Александру Швыреву. Заявления жителей будут рассматривать помощники Глазунова.

Также депутат сообщил, что его сын, Максима, уже проходит подготовку в учебном центре под Рязанью.

Ранее РЗН. инфо составило список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которые могут отправиться на фронт.