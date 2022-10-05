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Рязанский депутат Андрей Глазунов сообщил, что отправился добровольцем на СВО
Также депутат сообщил, что его сын, Максима, уже проходит подготовку в учебном центре под Рязанью.

Рязанский депутат Андрей Глазунов сообщил, что отправился добровольцем на СВО. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Депутат рязанской облдумы Андрей Глазунов рассказал, что прошел медкомиссию и подписал контракт как доброволец на шесть месяцев.

Он уточнил, что не складывает с себя депутатских полномочий, а свой голос по регламенту передал первому зампредседателя рязанской облдумы Александру Швыреву. Заявления жителей будут рассматривать помощники Глазунова.

Также депутат сообщил, что его сын, Максима, уже проходит подготовку в учебном центре под Рязанью.

Ранее РЗН. инфо составило список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которые могут отправиться на фронт.