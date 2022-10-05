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Председатель рязоблдумы Аркадий Фомин оценил выставку реконструкций украшений и одежды
Накануне во вторник, 4 октября, в рязанском центре народного творчества открылась тематическая экспозиция реконструкций украшений и одежды «Лики забытых предков. Рязано-окская археологическая культура». Она приурочены к пятилетию Рязано-окского исторического сообщества и посвящена эпохе раннего средневековья на территории Рязанской земли.

Председатель рязоблдумы Аркадий Фомин оценил выставку реконструкций украшений и одежды. Его слова в среду, 5 октября, привела пресс-служба регионального парламента.

Накануне во вторник, 4 октября, в рязанском центре народного творчества открылась тематическая экспозиция реконструкций украшений и одежды «Лики забытых предков. Рязано-окская археологическая культура». Она приурочены к пятилетию Рязано-окского исторического сообщества и посвящена эпохе раннего средневековья на территории Рязанской земли.

По словам Фомина, сохранение исторической памяти — это задача государственной важности.

«Особая роль в воспитании подрастающего поколения, в формировании личности, любящей свою Родину, свой родной край, отведена как раз муниципальным краеведческим музеям. Очень важно, что их развитию, модернизации и укреплению сегодня уделяется большое внимание на федеральном уровне. Уверен, что данная выставка вызовет большой интерес у молодежи и побудит еще больше узнать об истории Рязанской земли», — добавил Аркадий Фомин.

Напомним, экспозиция насчитывает более 300 предметов реконструкций. Помимо археологических находок в нее входит коллекция картин.