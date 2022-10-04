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В Рязани представили реконструированные украшения из рязано-окских могильников
Открытие выставки «Лики забытых предков. Рязано-окская археологическая культура» состоялось во вторник, 4 октября, в рязанском центре народного творчества.

В Рязани представили реконструированные украшения из рязано-окских могильников. Открытие выставки «Лики забытых предков. Рязано-окская археологическая культура» состоялось во вторник, 4 октября, в рязанском центре народного творчества.

Выставка приурочена к пятилетию рязано-окского исторического сообщества и посвящена эпохе раннего средневековья на территории рязанской земли.

Экспозиция насчитывает более 300 предметов реконструкций украшений, одежды и разных видов оружия людей, которые населяли наши земли.

По словам историка, этнографа и археолога Андрея Гаврилова в те времена в воинскую элиту входили и женщины. Об этом свидетельствуют большинство женских захоронений, где находили не только украшения, но и оружие.

Помимо археологических находок, в экспозицию входит коллекция картин рязано-окских воительниц и портреты древних жителей, воссозданные по черепам в лаборатории антропологической реконструкции института этнологии и антропологии РАН.

На базе выставки также состоялась межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием археологов, антропологов, этнологов и генетиков из Франции, Армении, Сибири, Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани и области.

Выставка продлится до 25 октября. Режим работы — по будням с 10:00 до 17:00, вход бесплатный.

Возрастное ограничение 6+