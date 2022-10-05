Песков: решения перевести СВО в режим контртеррористической операции не принималось

Решения переводить специальную военную операцию в режим контртеррористической не принималось. Об этом в среду, 5 октября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков опроверг информацию о готовящемся сегодня обращении Путина к нации. По его словам, это полностью прерогатива президента России Владимира Путина.

«Это целиком и полностью прерогатива президента. На сегодняшний момент таких решений не принималось. Речь идет о специальной военной операции, которая продолжается», — сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам о переводе СВО в режим контртеррористической операции.