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Анна Рослякова посетила мобилизованных рязанцев на базе в Нижегородской области
В Нижегородскую область направили часть мобилизованных рязанцев.

Анна Рослякова посетила мобилизованных рязанцев на базе в Нижегородской области. Об этом первый зампред правительства сообщила в своем Telegram-канале.

Рослякова рассказала, что поехала на тренировочную базу по поручению губернатора Павла Малкова. В Нижегородскую область направили часть мобилизованных рязанцев. Анна Рослякова рассказала, что пообщалась с офицерами, посмотрела условия приема и размещения рязанцев.

«Поговорила с ребятами. Настроение у них хорошее, а настрой боевой. Видно, что уже чувствуют себя одной командой. Тренировки идут успешно. Нештатных ситуаций нет, все здоровы», — поделилась политик.