Первый заместитель председателя областного правительства Анна Рослякова проверит условия мобилизованных рязанцев на базе под Нижним Новгородом. Об этом в среду, 5 октября,
Часть мобилизованных рязанцев отправили на обучение на тренировочную базу Минобороны России в Нижегородскую область. Как заявил Малков, это один из новейших центров боевой подготовки с современными тренажерами, учебно-тактическими полями, танкодромом и другими комплексами.
Губернатор получил Анне Росляковой выехать на место и проверить условия пребывания рязанцев на тренировочной базе.
«Она уже находится на тренировочной базе, общается с бойцами и командирами. Настроение у наших ребят боевое, размещаются, получают необходимую экипировку. Обучать их будут профессиональные инструкторы», — заявил Малков.
Он также добавил, что областное правительство будет держать постоянную связь с руководством центра и реагировать на возникающие вопросы.