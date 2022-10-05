Рослякова проверит условия мобилизованных рязанцев на базе под Нижним Новгородом

Соответствующее поручение дал губернатор Павел Малков.

Первый заместитель председателя областного правительства Анна Рослякова проверит условия мобилизованных рязанцев на базе под Нижним Новгородом. Об этом в среду, 5 октября, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

Часть мобилизованных рязанцев отправили на обучение на тренировочную базу Минобороны России в Нижегородскую область. Как заявил Малков, это один из новейших центров боевой подготовки с современными тренажерами, учебно-тактическими полями, танкодромом и другими комплексами.

Губернатор получил Анне Росляковой выехать на место и проверить условия пребывания рязанцев на тренировочной базе.

«Она уже находится на тренировочной базе, общается с бойцами и командирами. Настроение у наших ребят боевое, размещаются, получают необходимую экипировку. Обучать их будут профессиональные инструкторы», — заявил Малков.

Он также добавил, что областное правительство будет держать постоянную связь с руководством центра и реагировать на возникающие вопросы.