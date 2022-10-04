В Сасове простились с Александром Ермоловым, погибшим на Украине

Мужчина отправился в зону СВО в феврале.

В Сасове простились с Александром Ермоловым, погибшим на Украине. Пост об этом во вторник, 4 октября, опубликовала мэр Сасова Евгения Рубцова в соцсети во «Вконтакте».

Александру Ермолову было 25 лет. Он родом из Сасова. Он окончил Кадомский технологический техникум, а с июля 2017 года проходил срочную службу в ВМФ. После этого с 2018 по 2019 годы работал в рязанской Росгвардии, после чего служил в бригаде морской пехоты Балтийского флота.

В зону СВО Александр Ермолов отправился еще в феврале. Похороны прошли в Сасове во вторник, 4 октября.

«Наш город гордится земляком, его храбростью и мужеством. Он настоящий герой. Низкий поклон его маме за наидостойнейшее воспитание сына. Он навсегда останется в истории Сасова…» — написала мэр.