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На «Госуслугах» появилась форма для подачи жалоб по частичной мобилизации
Также через портал россияне могут записаться добровольцами для участия в спецоперации на Украине.

На портале «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб по частичной мобилизации. Об этом во вторник, 4 октября, сообщило агентство ТАСС.

Теперь граждане смогут заявить о нарушениях при призыве. Для этого необходимо воспользоваться услугами бота Макса, написать в строке чата жалобу и выбрать графу «Призыв в рамках частичной мобилизации».

Кроме того, через портал россияне смогут записаться добровольцами для участия в спецоперации на Украине. Сделать это можно также в специализированном разделе.