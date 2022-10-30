В поселке Тума пропал 11-летний мальчик

В поселке Тума Клепиковского района пропал Даниил Витальевич Фильков 2010 года рождения. С 29 октября местонахождение 11-летнего мальчика неизвестно.

В поселке Тума Клепиковского района пропал Даниил Витальевич Фильков 2010 года рождения. С 29 октября местонахождение 11-летнего мальчика неизвестно. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда « Мещера ».

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы. Одежда: темно-зеленая куртка, темно-зеленые штаны, шапка в клетку зелено-желтого цвета, сине-серые резиновые калоши.