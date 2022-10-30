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В поселке Тума пропал 11-летний мальчик
В поселке Тума Клепиковского района пропал Даниил Витальевич Фильков 2010 года рождения. С 29 октября местонахождение 11-летнего мальчика неизвестно.

В поселке Тума Клепиковского района пропал Даниил Витальевич Фильков 2010 года рождения. С 29 октября местонахождение 11-летнего мальчика неизвестно. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы. Одежда: темно-зеленая куртка, темно-зеленые штаны, шапка в клетку зелено-желтого цвета, сине-серые резиновые калоши.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят звонить по номерам: дежурный отряда: +7 (920) 980-21-71 +7 (4912)51-21-71, полиция: 112.