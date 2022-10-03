В Рыбном осудят чиновников за попытку дачи взятки

Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В Рыбном осудят чиновников за попытку дачи взятки. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Речь идет о главе рыбновской администрации и его бывшем первом заместителе. Весной 2021 года они решили построить на территории Рыбного торговые павильоны. Планировалось, что они оформят их на своих доверенных лиц, после чего сдавали бы их в аренду различным предпринимателям за деньги. Но, чтобы их установить, нужно было освободить ряд земельных участков населенного пункта от нестационарных объектов. Чтобы избежать конфликтов с арендодателями и предпринимателями, обвиняемые предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более одного млн рублей, от которой последний отказался.

Установить павильоны обвиняемые планировали за счет местного предпринимателя. Они предложили ему три миллиона, чтобы тот составил с ними договор аренды земельного участка с правом выкупа, но тот отказался.

Помимо этого, бывший первый заместитель главы администрации получил от знакомого 100 тысяч рублей взяткой из-за угрозы необоснованного расторжения заключенных с ним договоров на оказание услуг муниципальному предприятию.

Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники рязанского УФСБ, УЭБ и ПК УМВД России. Их задержали. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.