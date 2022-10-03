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В Рязани на разработку документации по строительству Южного обхода выделили 110 млн рублей
Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В Рязани разработают первую часть рабочей документации по строительству Южного обхода. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Цена контракта — 109 млн 999 тысяч 980 рублей. Подрядчик составит рабочую документацию по следующим разделам: переустройство сетей связи, водоснабжения и канализации, линии электропередач, распределительные сети газоснабжения, расчет опор и фундаментов, инженерно-геологические и гидрометеорологические изыскания, мостовые сооружения и реконструкция инженерных коммуникаций ПАО «Газпром, ПАО «Транснефть-Верхняя Волга» и АО «Связьтранснефть» ПАО «Транснефть», ПАО «ФСК ЕЭС, ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «РЖД».

Согласно документации, южный обход будет иметь четыре полосы движения, каждая шириной — 3,75 м. Кроме того, он будет пересекаться с Окружной дорогой в районе поселка Храпово.

Выполнение работ с ноября 2022 по 20 декабря 2024 года.

Напомним, уже для строительства Южного обхода выделяли 149 млн рублей на проведение археологических работ. Строительно-монтажные работы начнутся в 2025 году и завершаться в 2028. На эти нужды планировали выделить 24,9 миллиарда рублей. Протяженность обхода составит 24,5 километра. На всем протяжении дороги установят осевое барьерное ограждение и искусственное освещение.