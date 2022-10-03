В Рязани на перекрестке в Канищеве столкнулись три легковушки
Авария случилась на пересечении улиц Бирюзова и Молодцова.
В Рязани на перекрестке в Канищеве столкнулись три легковушки. Кадры с места аварии в понедельник, 3 октября, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Авария случилась на пересечении улиц Бирюзова и Молодцова. Судя по кадрам, две легковушки заблокировали третью.
Согласно сервису «Яндекс.Карты», на момент 18.10 движение по улице Молодцова в сторону улицы Бирюзова затруднено.
Подробности выясняются.