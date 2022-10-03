Рязанцы скупают в аптеках кровоостанавливающие лекарства и жгуты. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказали в городских аптеках.
С начала объявления частичной мобилизации средства для оказания первой медицинской помощи пользуются большим спросом у призывников. Помимо жгутов и кровоостанавливающих (гемостатических) губок, с прилавков исчезают также антисептики и бинты.
Мы обзвонили большую часть рязанских аптек. Выяснилось, что только в нескольких из них есть необходимые жгуты по цене 125, 177 и 227 рублей. Кровостанавливающих губок в наличии больше, но и они скоро могут оказаться в дефиците. В аптеках ценник на них варьируется от 75 до 184 рублей.
«Жгуты и губки, останавливающие кровь, разлетаются, как горячие пирожки. По всей стране с ними проблема, не можем дождаться поставок. А так у нас все есть в наличии — и обезболивающие средства, и гели от ожогов и мозолей, и спасательные одеяла, которые пользуются спросом у призывников», — пояснили в одной из аптек на улице Павлова.
Корреспонденту также пояснили, что первоначально в аптечке мобилизованных рязанцев, должны находиться жизненно важные препараты, которые необходимы в случае обострения хронического заболевания, а затем уже стандартные средства.
Мы составили список, что в первую покупают рязанцы в аптеках:
- кровоостанавливающие жгуты;
- гемостатические губки;
- марлевые бинты;
- спасательное одеяло;
- обезболивающие и жаропонижающие таблетки;
- противодиарейное средство;
- спрей от насморка;
- таблетки от кашля;
- перекись водорода;
- лекарство при отравлении;
- гель от ожогов;
- лейкопластырь;
- пластырь для мозолей;
- йод;
- спиртовые салфетки;
- противовирусное лекарство.
Минимальный чек на медицинские товары, не включая лекарства при хронических заболеваниях, выходит на 2 200 тысячи рублей.