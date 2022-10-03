Рязанцы скупают в аптеках кровоостанавливающие лекарства и жгуты

С начала объявления частичной мобилизации средства для оказания первой медицинской помощи пользуются большим спросом у призывников. Помимо жгутов и кровоостанавливающих (гемостатических) губок, с прилавков исчезают также антисептики и бинты. Корреспондент РЗН. инфо выяснил, какие товары сейчас находятся в дефиците.

Рязанцы скупают в аптеках кровоостанавливающие лекарства и жгуты. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказали в городских аптеках.

С начала объявления частичной мобилизации средства для оказания первой медицинской помощи пользуются большим спросом у призывников. Помимо жгутов и кровоостанавливающих (гемостатических) губок, с прилавков исчезают также антисептики и бинты.

Мы обзвонили большую часть рязанских аптек. Выяснилось, что только в нескольких из них есть необходимые жгуты по цене 125, 177 и 227 рублей. Кровостанавливающих губок в наличии больше, но и они скоро могут оказаться в дефиците. В аптеках ценник на них варьируется от 75 до 184 рублей.

«Жгуты и губки, останавливающие кровь, разлетаются, как горячие пирожки. По всей стране с ними проблема, не можем дождаться поставок. А так у нас все есть в наличии — и обезболивающие средства, и гели от ожогов и мозолей, и спасательные одеяла, которые пользуются спросом у призывников», — пояснили в одной из аптек на улице Павлова.

Корреспонденту также пояснили, что первоначально в аптечке мобилизованных рязанцев, должны находиться жизненно важные препараты, которые необходимы в случае обострения хронического заболевания, а затем уже стандартные средства.

Мы составили список, что в первую покупают рязанцы в аптеках:

кровоостанавливающие жгуты;

гемостатические губки;

марлевые бинты;

спасательное одеяло;

обезболивающие и жаропонижающие таблетки;

противодиарейное средство;

спрей от насморка;

таблетки от кашля;

перекись водорода;

лекарство при отравлении;

гель от ожогов;

лейкопластырь;

пластырь для мозолей;

йод;

спиртовые салфетки;

противовирусное лекарство.

Минимальный чек на медицинские товары, не включая лекарства при хронических заболеваниях, выходит на 2 200 тысячи рублей.