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Рязанцы потребовали сделать дорожки в парке Cоветско-Польского братства по оружию
Об этом они сообщили на странице ВКонтакте губернатора Павла Малкова.

Рязанцы потребовали сделать дорожки в парке Советско-Польского братства по оружию. Об этом они сообщили на личной странице губернатора Павла Малкова во «Вконтакте»

По словам жителя Приокского, в апреле 2021 года началась реконструкция парка, которую так и не завершили. Мужчина отметил, что по документам конкурса благоустройство проводилось «с нарушениями и затягиванием сроков».

«Хотели сделать музей военной техники, а по факту сделали площадку для выгула животных! Сломали и не восстановили дорожки, где ходят жители ближайших домов», — возмутился рязанец.

На фотографиях, которые предоставил житель города, виден сломанный асфальт. Во время дождя людям приходится ходить по грязи.

Мужчина рассказал, что обращался в службу благоустройства города. По его словам, из ведомства поступил ответ, что восстановлением дорожек займутся, «когда придет очередь».

Напомним, первый этап благоустройства парка стартовал летом в 2021 году. Подрядчик несколько раз откладывал сроки завершения работ. В связи с этим в парке усилили депутатский контроль.