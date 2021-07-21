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В Рязани усилен контроль благоустройства парка советско-польского братства по оружию
Благоустройство должно было завершиться 15 июля, но вовремя объект не сдали. Сейчас назначен новый срок.

В Рязани усилен депутатский контроль благоустройства парка советско-польского братства по оружию. Об этом сообщает гордума.

Парк советско-польского братства по оружию благоустраивается в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках первой очереди запланированы работы по обустройству освещения, видеонаблюдения и создания специализированной площадки для музея военной техники под открытым небом. Благоустройство должно было завершиться 15 июля, но вовремя объект не сдали.

Сейчас назначен новый срок — 20 августа. Сам подрядчик объясняет срыв сроков задержкой поставки электрического и видеооборудования и стройматериалов, а также их значительным удорожанием.

В связи с этим решено было усилить депутатский контроль.

При этом, по словам заместителя председателя комитета по бюджету и налогам РГД Елены Волковой, он поможет не только посмотреть, как работает подрядчик, но и услышать мнение местных жителей.

В настоящее время подрядчик завершил монтаж освещения парковой зоны. На месте проводятся пуско-наладочные работы, продолжается установка систем видеонаблюдения.

«Жители должны понимать, что это только первый этап, предполагается дальнейшее благоустройство, но для этого жители должны активно голосовать за то, чтобы этот объект был включен в план работ по формированию современной городской среды, — подчеркнула Елена Волкова.

По итогам выезда депутатами составлен список замечаний для дальнейшего реагирования. Результаты проверки будут направлены в областное правительство. Администрация города намерена применять финансовые санкции в отношении подрядчика в рамках законодательства.