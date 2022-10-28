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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 29-30 октября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Уставшим от трудовых будней наверняка захочется как следует отдохнуть в выходные, и чтобы не сидеть дома, выбраться на интересные культурные мероприятия.

Театр кукол приглашает на премьеру — спектакль «Трио поросят», где старая известная сказка прозвучит на новый музыкальный лад. В Концертном зале Рязанской филармонии 29 октября состоится выступление Российского квартета саксофонистов. В клубе Freedom 29 октября состоится Halloween в рок-стиле. В Концертном зале Рязанской филармонии 30 октября известный артист театра и кино Максим Аверин представит моноспектакль «Научи меня жить».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».