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Мать Елены Логуновой анонсировала выпуск программы Андрея Малахова про ее дочь

Выйдет новый выпуск программы Андрея Малахова про рязанку Елену Логунову. Анонс программы опубликовала Наталия Кошелева на своей странице «Вконтакте».

Выпуск программы состоится в среду, 26 октября, в 16.30.

«Елена Логунова- мать двоих детей из Рязани бесследно исчезла в июле прошлого года. Поползли слухи- Елену вынесли из дома по частям. При обыске в квартире Елены и ее мужа Александра нашли следы крови. Под подозрением был сам Александр, в день исчезновения жены он выносил из дома большие чемоданы. И свекр. И вот, наконец, долгожданная развязка- бесследно пропавшая больше года назад Елена Логунова нашлась!» — говорится в описании к выпуску.