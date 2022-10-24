В Рязани появится новый светофор на улице Спортивной

В Рязани на улице Спортивной начали устанавливать новый светофор. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«"Подарочек» водителям от городских оптимизаторов. Делают светофор с левой стрелкой для заезда в суд", — прокомментировал автор снимка, опубликованного в посте.

Рязанец считает, что новый светофор может затруднить движение на участке.

«Заезд через Семашко сделать не осилили, поэтому вкрячили еще один поворот налево, который блокирует движение в левом ряду. Из-за нескольких поворачивающих машин опять будут лишние маневры», — отмечается в сообщении.