Министром труда и соцзащиты населения Рязанской области назначили Наталью Суворову

Министром труда и соцзащиты населения Рязанской области назначили Наталью Суворову. Соответствующее постановление опубликовали «Рязанские ведомости».

Напомним, Валерий Емец покинул пост министра труда Рязанской области в сентябре.

Справка

Наталья Суворова родилась 5 сентября 1976 года в Касимове Рязанской области. В 2004 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Менеджмент организации». Работала старшим инженером-экономистом в Федеральном государственном унитарном предприятии Всероссийский научно-исследовательский институт по информатизации АПК.

С 2009 по 2011 гг. — ведущий специалист по туризму управления по молодежной политике и спорту администрации Касимова.

С 2011 по 2013 гг. являлась руководителем исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» Касимова.

С 2014 года работала в исполнительном комитете рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» в должности первого заместителя руководителя исполнительного комитета.

С января 2020 года возглавляла департамент внутренней политики Ивановской области.