Депутату рязанской облдумы Малюгину внесли дисциплинарное наказание

Также Виктор Малюгин должен будет принести извинения.

Депутату рязанской облдумы Малюгину внесли дисциплинарное наказание. Об этом на заседании сообщил председатель социального комитета Сергей Пупков, пишут « Рязанские новости ».

Комитет по регламенту и депутатской этике внес дисциплинарное наказание депутату от партии КПФР Виктору Малюгину за то, что он употребил приставку «анти» по отношению к одному из думских комитетов.

«Рязанские новости» уточняют, что речь идет о социальном комитете, который Малюгин в ходе обсуждения назвал антисоциальным.

Также Виктор Малюгин должен будет принести извинения.

Напомним, в июне 2022 года депутат Малюгин в центре Рязани подрезал маршрутку. По словам водителя общественного транспорта, из-за этого в салоне упали пассажиры.

Фото с сайта РОО КПРФ