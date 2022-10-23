Жителя Пронского района задержали по подозрению в убийстве товарища

В субботу, 21 октября, в лесопосадке в Пронском районе обнаружили тело местного жителя 1962 года рождения с колото-резаными ранами шеи. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В субботу, 21 октября, в лесопосадке в Пронском районе обнаружили тело местного жителя 1962 года рождения с колото-резаными ранами шеи. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данному факту Михайловский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело об убийстве.

Установлено, что смертельные раны потерпевшему нанес ножом его знакомый в ходе бытовой ссоры на фоне алкогольного опьянения.

Подозреваемый в убийстве безработный житель Пронского района 1969 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные, идет сбор и закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.