В Пронском районе обнаружили тело мужчины с резаными ранами шеи

В Пронском районе в пятницу, 21 октября, на окраине лесопосадки недалеко от села Гремяки грибники обнаружили труп мужчины с резаными ранениями шеи. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Пронском районе в пятницу, 21 октября, на окраине лесопосадки недалеко от села Гремяки грибники обнаружили труп мужчины с резаными ранениями шеи. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

По словам и. о. руководителя Михайловского межрайонного управления следственного комитета Андрея Буянова, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к убийству 54-летнего мужчины может быть причастен житель села Тырново, собутыльник погибшего, 1969 года рождения.

По предварительным данным, между мужчинами произошла ссора. Подозреваемый сначала ударил приятеля топором, а потом ножом. Труп на «Газели» злоумышленник вывез в посадку.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.