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В Сараевском районе пятый день ищут пропавшую в лесу пенсионерку
В Сараевском районе с 18 октября разыскивают Раису Алексеевну Русакову, которая ушла в лес и не вернулась. Ранее о ее поисках сообщали волонтеры «ЛизаАлерт».

В Сараевском районе с 18 октября разыскивают Раису Алексеевну Русакову, которая ушла в лес и не вернулась. Ранее о ее поисках сообщали волонтеры «ЛизаАлерт».

На сегодняшний день поиски не дали никаких результатов.

По словам главы Сысоевского сельского поселения Наталии Москвитиной, рязанским поисковикам помогают московские коллеги, также женщину ищут добровольцы ежедневно по 30 и более человек, сообщает ИД «Пресса».

Люди передвигаются пешком, на квадроциклах и на машинах, среди них — егеря, охотники, работники леса. К поискам подключаются также жители соседних сел.

Напомним, 18 октября жительница села Сысои ушла за грибами и не вернулась. Приметы: рост 175 см, полное телосложение, серо-зеленые глаза, седые, короткие волосы. Во что она была одета, неизвестно. С собой у женщины взяла кошелку.