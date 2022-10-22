Появилась петиция о присвоении погибшему на Украине рязанскому десантнику звания Героя России

В интернете создана петиция о присвоении звания Героя Российской Федерации посмертно Кривову Павлу Викторовичу, десантнику 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка. Петиция опубликована на сайте Change.org. На утро 22 октября ее подписали более 1000 человек.

В интернете создана петиция о присвоении звания Героя Российской Федерации посмертно Кривову Павлу Викторовичу, десантнику 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка.

Петиция опубликована на сайте Change.org . На утро 22 октября ее подписали более 1000 человек.

«Подполковник, командир батальона Кривов Павел Викторович погиб смертью храбрых 9 сентября в ходе наступательных действий нацистов на Харьковском направлении под Балаклеей, защищав свои рубежи со своими подчиненными до конца. Павел Викторович дважды возвращался на фронт после ранений, у него остались четверо детей. Орден мужества, который был присвоен посмертно, он должен был получить еще при жизни», — говорится в тексте петиции.

Автор добавляет, что Павел Кривов отдавал службе всего себя, был порядочным и настоящим офицером.