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Появилась петиция о присвоении погибшему на Украине рязанскому десантнику звания Героя России
В интернете создана петиция о присвоении звания Героя Российской Федерации посмертно Кривову Павлу Викторовичу, десантнику 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка. Петиция опубликована на сайте Change.org. На утро 22 октября ее подписали более 1000 человек.

В интернете создана петиция о присвоении звания Героя Российской Федерации посмертно Кривову Павлу Викторовичу, десантнику 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка.

Петиция опубликована на сайте Change.org. На утро 22 октября ее подписали более 1000 человек.

«Подполковник, командир батальона Кривов Павел Викторович погиб смертью храбрых 9 сентября в ходе наступательных действий нацистов на Харьковском направлении под Балаклеей, защищав свои рубежи со своими подчиненными до конца. Павел Викторович дважды возвращался на фронт после ранений, у него остались четверо детей. Орден мужества, который был присвоен посмертно, он должен был получить еще при жизни», — говорится в тексте петиции.

Автор добавляет, что Павел Кривов отдавал службе всего себя, был порядочным и настоящим офицером.