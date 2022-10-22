Никитин пообещал оптимизировать работу рязанского ЗАГСа

Зампредседателя правительства Рязанской области Артем Никитин в субботу, 21 октября, провел рабочее совещание в ЗАГСе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Зампредседателя правительства Рязанской области Артем Никитин в субботу, 21 октября, провел рабочее совещание в ЗАГСе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале .

«По поручению главы региона Павла Малкова провел 21 октября в нашем ЗАГСе рабочее совещание. В последнее время в соцсетях появилось много нареканий на то, как рязанцы получают там услуги. Чтобы разобраться, в чем причина, вместе со специалистами Агентства развития бизнеса мы инициировали рабочую встречу. К нам присоединился руководитель проекта ГК „Росатом“ Сергей Артемьев», — рассказал Никитин.

Он добавил, что с руководством и коллективом ЗАГСа они посмотрели на все изнутри, и договорились, что уже с понедельника там начнут работать специалисты Центра бережливого производства.

«Эмоции и негодования людей — повод реагировать. Но принимать решения можно только на основе реальных данных замеров. Они определят, как оптимизировать и стандартизировать работу ЗАГСа. Когда-то аналогичная ситуация была и в отделениях МФЦ, но в итоге мы обеспечили там максимальную сервисность. Наш Дворец бракосочетания — один из самых эффектных в России. За два месяца постараемся сделать так, чтобы и качество получения там услуг стало тоже образцовым», — отметил Никитин.