Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-23 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Предстоящие выходные будут весьма интересными в культурном плане. Рязанцев ждет немало интересных ярких и запоминающихся культурных событий.

Рязанский театр драмы открывает новый сезон премьерой — спектаклем «Тартюф» по пьесе Жана-Батиста Мольера. В Концертном зале Рязанской филармонии 22 октября зрители увидят балет «Лебединое озеро» в классической постановке Наталии Касаткиной и Владимира Василева. А 23 октября на сцене филармонии пройдет спектакль «Мастер и Маргарита» по одноименному произведению Михаила Булгакова.

В кафе-клубе «Старый парк» 23 октября выступит актер, чтец и телеведущий Владимир Глазунов с программой «Самое лучшее». В клубе «Freedom» 23 октября состоится сольный концерт группы «Мураками», которая в этот раз привезет в Рязань акустическую программу «На расстоянии вытянутой руки». А в клубе «Deep» 23 октября состоится сольный концерт певицы Mary Gu.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».