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Детский омбудсмен призвала запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов детям
По словам Ирины Волынец, химические вещества в составе вызывают затруднение дыхания, затяжной кашель, одышку и когнитивные нарушения.

Детский омбудсмен призвала запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов детям. Об этом пишет RT.

Основатель национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила соответствующее письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Омбудсмен пояснила, что согласно исследованиям, вейпы не подлежат обязательной сертификации, а нормы содержания химических веществ в смесях не разработаны. Несмотря на то, что производители позиционируют безникотиновые смеси как безопасные, в составе некоторых все же содержится никотин.

Волынец обратилась в национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, где ее инициативу о запрете продажи поддержали. Омбудсмен призвала запретить продажу безникотиновых смесей несовершеннолетним, так как, химические вещества в составе вызывают затруднение дыхания, затяжной кашель, одышку и когнитивные нарушения.