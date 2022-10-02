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В центре Рязани несколько экипажей ДПС задержали пьяного водителя
В Рязани на площади Свободы вечером в субботу, 1 октября, задержали предположительно нетрезвого водителя. Видео прислал РЗН. инфо очевидец.

В Рязани на площади Свободы вечером в субботу, 1 октября, задержали предположительно нетрезвого водителя. Видео прислал РЗН. инфо очевидец.

По его словам, пьяный водитель скрывался от полиции, не справился с управлением на круговом движении, и его занесло несколько раз.

«После этого к мужчине сразу подбежали сотрудники ДПС, разбили окно и вытащили наружу водителя. Потом приехали еще три экипажа, к тому же мужчина оказывал сопротивление», — рассказал рязанец.

Выясняется официальная информация.