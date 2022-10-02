Роскомнадзор заблокировал сервис SoundCloud

Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud. Блокировку объяснили размещением недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud. Блокировку объяснили размещением недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

В субботу, 1 октября, доступ к странице сайта музыкального сервиса SoundCloud был ограничен по требованию Генпрокуратуры в связи с неудалением противоправных материалов.

В ведомстве объяснили, что сервис размещал «недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат».

Владельцу ресурса Роскомнадзор дважды направил требования об удалении данных материалов. В этом случае ресурс разблокируют.