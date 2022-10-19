В Казани завершилась международная специализированная выставка-форум «Дорога 2022», объединившая на одной площадке всех представителей дорожной сферы

Число участников составило более 3000 гостей и свыше 300 экспонентов. Мероприятие посетили заместитель председателя правительства
Рязанская компания «Точинвест», входит в состав холдинга ФПК «Инвест», также
В рамках выставки состоялось открытие трех участков дорог. Группа компаний «Точинвест» выступила в роли подрядчика одного из открытых объектов. Компанией была осуществлена поставка и установка барьерного ограждения на участок дороги, соединяющий федеральную автомобильную трассу Р-239 Казань — Оренбург с международным аэропортом «Казань». Эта дорога входит в состав международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, являющегося одной из основных транспортных артерий России.
Роман Новиков отметил группу компаний «Точинвест» как надежного партнера, изготавливающего качественную продукцию и соблюдающего все технические требования и сроки. Также на форуме специалисты ГК «Точинвест» ответили на вопросы представителей СМИ, касающиеся функционирования отрасли в условиях санкционных ограничений.