В Казани завершилась международная специализированная выставка-форум «Дорога 2022», объединившая на одной площадке всех представителей дорожной сферы

Число участников составило более 3000 гостей и свыше 300 экспонентов. Мероприятие посетили заместитель председателя правительства Р. Ф. Марат Хуснуллин, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, президент республики Татарстан Рустам Минниханов и другие представители власти.

Рязанская компания «Точинвест», входит в состав холдинга ФПК «Инвест», также приняла участие в выставке , где обменялась опытом с коллегами из других регионов. Депутат Рязанской областной думы, председатель совета директоров ГК «Точинвест» Александр Жукаев обсудил с руководством Росавтодора актуальные изменения в отрасли и получил рекомендации по вопросам диверсификации продукции, которая будет востребована в ближайшее время.

В рамках выставки состоялось открытие трех участков дорог. Группа компаний «Точинвест» выступила в роли подрядчика одного из открытых объектов. Компанией была осуществлена поставка и установка барьерного ограждения на участок дороги, соединяющий федеральную автомобильную трассу Р-239 Казань — Оренбург с международным аэропортом «Казань». Эта дорога входит в состав международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, являющегося одной из основных транспортных артерий России.

Роман Новиков отметил группу компаний «Точинвест» как надежного партнера, изготавливающего качественную продукцию и соблюдающего все технические требования и сроки. Также на форуме специалисты ГК «Точинвест» ответили на вопросы представителей СМИ, касающиеся функционирования отрасли в условиях санкционных ограничений.