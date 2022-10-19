Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Об этом он заявил на заседании
Путин заявил, что главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.
Президент отметил, что в ходе референдума жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона заявили, что хотят быть вместе с Россией.
«Киевский режим отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Продолжаются обстрелы», — объяснил решение Путин.
В тексте указа говорится, что военное положение вводится с 20 октября на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.