Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР

Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Об этом он заявил на заседании Совбеза Р. Ф. .

Путин заявил, что главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Президент отметил, что в ходе референдума жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона заявили, что хотят быть вместе с Россией.

«Киевский режим отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Продолжаются обстрелы», — объяснил решение Путин.

В тексте указа говорится, что военное положение вводится с 20 октября на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.