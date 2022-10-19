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Мэр Рязани Елена Сорокина отчитала подрядчиков, которые укладывали асфальт в дождь
Об этом она написала на личной странице во «Вконтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с субподрядчиком и жителями поселка Элеватор. Об этом во вторник, 18 октября, она написала на личной странице во «Вконтакте».

По словам Сорокиной, сейчас в Рязани на ремонте 57 участков городских автодорог, 55 из которых приняты или находятся на стадии приемки. Еще к двум сделанным участкам у руководства горадминистрации появились серьезные претензии.

Речь идет об участках дорог по улице 4-я Линия и дороге в поселке Элеватор, которые ремонтируют АО «Рязаньавтодор» ООО «Техстрой».

Елена Сорокина отметила, что по контракту в поселке Элеватор ремонтируют дорогу протяженностью около 400 метров с устройством тротуаров и заменой бордюров.

«Невооруженным глазом видно, что работы сделаны плохо — на свежем дорожном покрытии уже стоят лужи. Наши специалисты пояснили — не просушено основание, асфальт нужно снимать и переделывать. Кроме того, доступность маломобильным рязанцам не обеспечена, подходы к подъездам не сделаны. А в поселке живет много пенсионеров и инвалидов! На моих глазах, совершенно не стесняясь, субподрядчик в дождь укладывал асфальт! Такая халтура — это неуважение к людям и к администрации как заказчику!» — написала Сорокина.

Она также добавила, что работу не примут до тех пор, пока все не переделают.