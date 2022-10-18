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В Рязанской области установят выплату в размере 100 тысяч для семей мобилизованных

В Рязанской области установят единовременную выплату в 100 тысяч рублей для поддержки семей мобилизованных. Об этом пишет ИД «Пресса».

Губернатор Павел Малков вынес проект о поддержке семей на заседании регионального правительства.

«Мы разрабатывали этот законопроект в сжатые сроки, внимательно изучив опыт других регионов. Еще далеко не все регионы установили меру поддержки в виде единовременных выплат», — отметил глава региона.

Он заявил, что во многих субъектах установили выплаты в 100 тысяч рублей.

«Для нашего бюджета это, конечно, серьезная нагрузка. Но эта задача в целом сейчас приоритетная для всех — и важнее всего остального. Поэтому семьи мобилизованных нужно поддержать. Предлагаю взять на себя такие обязательства», — сказал Павел Малков.

И. о. минтруда и соцзащиты региона Елена Карпенко доложила, что новый законопроект включает и другие меры поддержки. Среди них она назвала оздоровление и отдых в реабилитационном центре для мобилизованного после его возвращения с воинской службы, право на бесплатную юридическую помощь для мобилизованного и членов семей, обслуживание без очереди в учреждениях соцзащиты, включая психологическую поддержку для семей с детьми.

Правительство региона поддержало проект. По словам главы облдумы Аркадия Фомина, депутаты рассмотрят и примут документ в ближайшую среду.