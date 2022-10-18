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В Рязани в «Барсе на Есенина» откроется новое торговое пространство
В связи с этим сейчас в магазине проходит заключительная распродажа товарных остатков со скидками до 50% на отдельные категории.

Сеть супермаркетов «Барс» реализует новый проект по созданию современного торгового пространства в комплексе «Барс на Есенина».

С 24 октября супермаркет уходит на реконструкцию торгового зала. Предполагается, что это будет площадка для мелкооптовой и розничной торговли продуктами питания общей площадью свыше 2000 м².

Здесь будет представлена продукция мясной и рыбной гастрономии, салатов и соленостей, бакалейных товаров, фруктов и овощей, молочной продукции, напитков и других товаров от российских и, в том числе, местных производителей.

В связи с реконструкцией в магазине в настоящее время проходит заключительная распродажа товарных остатков со скидками до 50% на отдельные категории.

Магазин «Книжный Барс» и другие торговые точки продолжат работать в прежнем режиме.