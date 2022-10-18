Скончалась женщина, которую месяц назад сбил автобус в Рязани

Скончалась женщина, которую месяц назад сбил автобус в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 15 сентября в Рязани у дома № 57 по улице Маяковского. 48-летний рязанец на автобусе «ЛиАЗ» сбил 69-летнюю рязанку, пересекавшую дорогу вне перехода.

Женщина скончалась от полученных травм.

Всех, кому известна информация о ДТП, попросили обращаться по номеру телефона (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.