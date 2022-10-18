Перечислен список льгот для семей рязанских мобилизованных

Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

В мэрии обсудили меры поддержки для семей мобилизованных. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

По словам мэра Елены Сорокиной, семьям мобилизованных предоставляется первоочередное право на предоставление мест в детских садах и школах, бесплатное льготное питание детям в школах. Их освободили от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. Также при необходимости им окажут помощь в регистрации актов гражданского состояния. Специалисты также готовы оказать психологическую помощь и адресную поддержку каждой семье в индивидуальном порядке.