Мобилизованные бизнесмены получили право на отсрочку платежей за аренду
Вступило в силу распоряжение, подписанное главой правительства Михаилом Мишустиным.
Мобилизованные бизнесмены получили право на отсрочку платежей за аренду. Об этом
Вступило в силу распоряжение, подписанное главой правительства Михаилом Мишустиным. Теперь мобилизованные предприниматели могут отсрочить платеж за аренду недвижимости, земельных участков и другого имущества.
Эта мера также коснется бизнесменов, которые заключили контракты о прохождении военной службы или пошли добровольцами.