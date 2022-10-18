Мобилизованные бизнесмены получили право на отсрочку платежей за аренду

Вступило в силу распоряжение, подписанное главой правительства Михаилом Мишустиным.

Мобилизованные бизнесмены получили право на отсрочку платежей за аренду. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Вступило в силу распоряжение, подписанное главой правительства Михаилом Мишустиным. Теперь мобилизованные предприниматели могут отсрочить платеж за аренду недвижимости, земельных участков и другого имущества.

Эта мера также коснется бизнесменов, которые заключили контракты о прохождении военной службы или пошли добровольцами.